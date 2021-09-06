На площадке ОНФ обсудили проблемы дворового спорта

Интерес к нему растет

Актуальные проблемы дворового спорта обсудили в понедельник в Москве на площадке Общероссийского народного фронта. В дискуссии приняли участие более 20 экспертов, среди них представители власти, общественных организаций и специалисты в области физкультуры и спорта.

Решено провести ревизию всех спортивных объектов, а также спросить у жителей, что именно они хотят видеть рядом со своим домом. Как правило, большой интерес к занятиям спортом среди детей и молодежи возрастает сразу после проведения Олимпиады, сообщает "ТВ Центр".

"Когда есть чемпион, например, по легкой атлетике, по гимнастике, дети сразу бегут записываться в эти секции и нам надо дать для этих детей возможность записаться в такую секцию, причем, рядом с домом и желательно, чтобы эта секция была бесплатной", - рассказала председатель общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

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