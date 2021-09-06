ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На площадке ОНФ обсудили проблемы дворового спорта

15:09
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Интерес к нему растет

Актуальные проблемы дворового спорта обсудили в понедельник в Москве на площадке Общероссийского народного фронта. В дискуссии приняли участие более 20 экспертов, среди них представители власти, общественных организаций и специалисты в области физкультуры и спорта.

Решено провести ревизию всех спортивных объектов, а также спросить у жителей, что именно они хотят видеть рядом со своим домом. Как правило, большой интерес к занятиям спортом среди детей и молодежи возрастает сразу после проведения Олимпиады, сообщает "ТВ Центр".

"Когда есть чемпион, например, по легкой атлетике, по гимнастике, дети сразу бегут записываться в эти секции и нам надо дать для этих детей возможность записаться в такую секцию, причем, рядом с домом и желательно, чтобы эта секция была бесплатной", - рассказала председатель общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Дворовый футбол
Дворовый футбол
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.