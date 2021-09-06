Кирилл Серебренников представит "Декамерон"

Премьера - в "Гоголь-центре"

В понедельник вечером в "Гоголь-центре" – премьера. Кирилл Серебренников представит свою версию новелл Боккаччо "Декамерон". Режиссёр ставил пьесу дистанционно. А сам спектакль сначала сыграли в Берлине, полтора года назад. И вот теперь постановку представят московской публике.

Призывы тщетны. Взгляды прикованы к молодости и красоте. Вечная тема. И спортзал на сцене не случаен. Где еще поймёшь, что чувства, как и тело, с годами увядают? "Декамерон" Боккаччо в прочтении Серебренникова - это всё те же маленькие истории о большой любви в условиях эпидемии. В первоисточнике - молодые люди сбегают из заражённой чумой Флоренции. Сейчас бы сказали - на самоизоляцию. И еще один нюанс: свою пьесу Кирилл Серебренников написал задолго до начала нынешней пандемии.

Режиссёр клятвенно обещает: больше – никаких постановок про вирусы. Да, совпало. Даже то, что во время премьерных спектаклей в 2020-ом в Берлине был объявлен жёсткий локдаун.

"Ничего не предвещало. Когда мы начинали делать этот спектакль, слово "пандемия" не употреблялось. А теперь то, что он появляется, возвращается, это знак того, что жить стало лучше. Жить стало веселее. Чуть-чуть отпустила нас железная пята пандемии", - рассказал Кирилл Серебренников.

Наконец-то воссоединилась вся труппа. Пять актёров– из знаменитого Deutsches Theater, и столько же – из "Гоголь-центра". Для некоторых "Декамерон" – не просто спектакль. А событие, поменявшее жизнь.

"Декамерон" - спектакль уникальный. Мало того, что играется на две страны, на два театра, так еще и на двух языках. Никакого дискомфорта! Даже субтитры не нужны.

Ольга Стрельцова, Александр Козликин, "ТВ Центр".

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