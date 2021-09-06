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Российские регионы получат пять тысяч машин скорой помощи

14:43
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

В ближайшие четыре года

До конца года российские регионы получат более полутора тысяч автомобилей скорой помощи и свыше 4 тысяч школьных автобусов. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

На закупку новой техники правительство выделило около 15 с половиной миллиардов рублей. Премьер поручил профильным министерствам активно взаимодействовать с производителями, чтобы не допустить сбоев в поставках. В ближайшие четыре года по поручению президента регионы должны получить не менее 16 тысяч автобусов и 5 тысяч "скорых".

Кроме того, как отметил премьер, сегодня начинают перечислять единовременные президентские выплаты военнослужащим, правоохранителям и курсантам училищ.

"Их размер для всех одинаковый - это 15 тысяч рублей. Как подчеркнул президент, независимо от званий и должностей. Прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, своевременно их получили. Наши военные достойно выполняют свою работу, защищают страну и всех её граждан. Этот ответственный труд заслуживает самого большого уважения и поддержки", - заявил Мишустин.
 

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