Российские военные освободили от боевиков город Дераа в Сирии

Наша съемочная группа одной из первых побывала в освобожденном городе

В Сирии представители вооружённых формирований вместе с семьями покидают город Дераа. На протяжении 10 лет здесь не прекращались бои. Вернуть мир в этот район удалось при содействии России. После долгих переговоров были открыты гуманитарные коридоры. Теперь сдавшие оружие боевики могут получить амнистию. Съёмочная группа телеканала "ТВ Центр" первой побывала в освобождённом Дераа.

Развивающийся сирийский флаг на этих улицах в прямом смысле символ государственной власти. Район Аль-Баляд на протяжении всей войны оставался оплотом тех, кто не был согласен с официальным Дамаском.

"Мы первые российские журналисты, оказавшиеся на территории ранее мятежного района. Ни одного целого здания - таков итог десятилетней войны. Кроме того, предположительно, здесь много заминированных участков. Потому передвигаться крайне опасно", - говорит корреспондент "ТВ Центр" Павел Прокопенко.

На пункте сдачи оружия переписывают серийные номера автоматов и убирают их в сторону. Уже бывшие владельцы немногословны, отворачиваются от камеры. Другие же, наоборот, рады поговорить - накипело.

За соседним столом - проверка документов. У многих жителей района они потеряны, потому в тетрадь записывают только имя, данные о семье, где проживал, чем занимался.

Три года назад под гарантии российской стороны боевиков удалось уговорить сдать тяжёлое вооружение. Стрелковое они попросили оставить при себе. Сирийские власти в начале августа обратились в российский центр по примирению враждующих сторон. Нашими специалистами была разработана дорожная карта постконфликтного урегулирования. Ключевой пункт - как раз сдача всего, что стреляет. Месяц сложнейших переговоров, поиск компромиссов, настоящая дипломатическая работа российских военнослужащих. И вот результат.

"В районе Аль-Баляд началась сдача оружия и урегулирования статуса жителями этого района. Планируется открытие в этом районе полицейского участка и опорных пунктов сил безопасности. В дальнейшем планируется патрулирование района силами российской военной полиции. Россия выступила гарантом возвращения мирной жизни в этот район", - говорит представитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гуляев.

Предоставленная сирийским правительством амнистия настолько широкая, что даёт возможность покинуть Аль-Баляд и без урегулирования статуса. Сдавшим оружие боевикам безопасность гарантирована.

Пункты пропуска и сдачи оружия продолжают свою работу. Власти рассчитывают, что в ближайший месяц эта точка напряжения на уже мирной карте арабской республики все-таки исчезнет.

Павел Прокопенко, Андрей Пашутин. "ТВ Центр". Дераа, Сирия.

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