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Подготовку к форуму "Россия - страна возможностей" обсудили в Москве

15:06
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Форум пройдет в Крыму

Насыщенная культурная, образовательная и развлекательная программа. Подготовку к масштабному форуму "Россия - страна возможностей" сегодня обсудили на пресс-конференции в Москве.

Мероприятие пройдёт в Крыму с 8 по 12 сентября в рамках фестиваля "Таврида-АРТ". Участниками форума станут свыше тысячи человек из всех регионов страны. Также будет запущена онлайн-трансляция. Гостей площадки ждут мастер-классы, образовательные дискуссии, а также игры.

В этом году форум выйдет за рамки классического делового формата. Участники построят своеобразный "город мечты", будут создавать арт-объекты, а также опробуют себя в воздухоплавании.

"В своей работе мы стараемся объединить участников наших проектов и показать им, что участие в платформе "Россия - страна возможностей" - это такая мощная возможность для новых знакомств, новых проектов совместных, новых планов. И ребята могут обогатить друг друга, стать примером и мотивировать других на новые достижения", - говорит генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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