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Собянин возложил цветы к памятнику бойцам 13-й дивизии народного ополчения

14:01
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Монумент открыли в год 80-летия битвы под Москвой

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на церемонии открытия памятника Героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения в парке "Акведук" и возложил к монументу цветы.
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Дивизия была сформирована в 1941 году в тогдашнем Ростокинском районе столицы. Добровольцев набирали в трамвайном депо им. Баумана, на заводах "Рессора", "Калибр", "Водоприбор", "Мехкомбинат", в учебных заведениях, предприятиях торговли, сельского хозяйства и промышленности.

Сергей Собянин отметил, что памятник открыт в 80-ю годовщину битвы под Москвой, что является знаковым событием. Все 12 тысяч участников дивизии были призваны в качестве добровольцев, хотя по возрасту многие призыву не подлежали — были моложе 17 лет или старше 50 лет. Остались в живых лишь около тысячи человек. В целом в Москве было сформировано 16 подобных дивизий. Градоначальник подчеркнул, что они многое сделали для защиты столицы.

Представители сообщества родственников ополченцев 13-й Ростокинской дивизии вручили мэру книгу воспоминаний. Данные для нее на протяжении многих лет собирали в музейных и личных архивах.

Координатор сообщества Артем Попов выразил надежду, что памятник ополченцам станет центром притяжения для всех, кому эта история дорога.

Монумент "Плечом к плечу" был создан скульпторами Ваге и Микаэлем Согоянами. Памятник изображает двух ополченцев разных поколений.

Открытию мемориала предшествовало благоустройство парка. Были выполнены промывка и окраска исторического моста "Ростокинский акведук". Отремонтировали плиточное покрытие парковых дорожек. В парке установили 28 новых скамеек и пять опор освещения со светильниками для архитектурно-художественной подсветки скульптурной композиции, выполнено авторское гранитное мощение на площади вокруг памятника. Уложен рулонный газон. Осенью в парке планируется высадить 13 лип, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В августе в Троицком административном округе Москвы в деревне Сатино-Русское освятили часовню воинской славы. Ее возвели возле захоронения военнослужащего Евгения Родионова.

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Памятник Героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения
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