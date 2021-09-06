Елена Кац призвала горожан поспешить с обследованием в павильонах "Здоровая Москва"

Грядут сезонные заболевания

Павильоны "Здоровая Москва" будут работать до конца сентября, поэтому горожанам не стоит затягивать с посещением.

Это особенно важно для тех, кто переболел коронавирусом, а также в преддверии сезонных заболеваний, сообщила главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац.

"Последствия коронавируса могут быть серьезными, поэтому их очень важно выявить как можно раньше", - подчеркнула депутат.

В свою очередь экологический активист Вадим Александров считает, что павильоны должны работать круглогодично, поскольку зимой люди тоже гуляют в парках.

Ежедневно в павильонах "Здоровая Москва" ежедневно проходят обследование до тысячи человек. Для переболевших коронавирусом предусмотрены дополнительные процедуры.

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