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Мишустин призвал работодателей уйти от бюрократии

14:50
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Необходимо по возможности отказаться от использования бумажных документов, заявил премьер

Работодатели должны избегать избыточных бюрократических процедур, заявил в понедельник, 6 сентября, премьер-министр правительства России Михаил Мишустин.
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В приветственном обращении к участникам Всероссийской недели охраны труда глава правительства отметил, что необходимо по возможности уйти от использования бумажных документов. Такие процессы, как прохождение инструктажа или ознакомление с правилами охраны труда, должны стать максимально простыми, но при этом эффективными, подчеркнул Мишустин.

Премьер также рассказал, что работодатели сэкономили более 18 млрд рублей на штрафах благодаря использованию сервисов самопроверки на производствах. Главное заключается в том, что это обеспечило безопасные условия труда для сотрудников.

Мишустин анонсировал ежегодное увеличение объема средств, направляемых Фондом социального страхования для помощи работодателям в предупредительных мерах. Ожидается, что в 2021 году на эти цели выделят 17 млрд рублей, в 2022 году — почти 18 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее Михаил Мишустин рассказал, что правительство направит 2 млрд рублей на реализацию мер по созданию санитарного щита. В том числе в крупных городах будут обустроены 15 ПЦР-центров.

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