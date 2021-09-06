Соглашения на 3,6 трлн рублей подписаны по итогам ВЭФ

Инвестиции откроют новые возможности развития Дальнего Востока

В ходе VI Восточного экономического форума (ВЭФ) подписаны соглашения на общую сумму 3,6 трлн рублей. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказал вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Полпред подчеркнул, что предстоит большая работа для того, чтобы эти средства пришли в экономику Дальнего Востока. Российские власти продолжат создавать новые возможности развития макрорегиона.

Главная цель в данном направлении — закрепление за Дальним Востоком статуса полигона технологий управления, связанных с развитием региона, рассказал постпред. Трутнев уточнил, что большинство новых соглашений связаны с проектами, объем инвестиций в которые достигает 200-250 млрд рублей.

Трутнев также рассказал, что реновацию городов на Дальнем Востоке может потребоваться около половины триллиона рублей. При этом следует "сначала понять, что делаем, определиться, потом вот это "что делаем" превратить в проекты, а потом эти проекты обсчитать", цитирует постпреда РИА Новости.

Во время ВЭФ президент России Владимир Путин озвучил планы по развитию Дальнего Востока, запуску новых транспортных и промышленных проектов, строительству больниц и школ, поддержке Курильских островов. Глава государства дал старт работе над новыми программами.

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