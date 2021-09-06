Судья сообщил о смерти свидетеля по делу MH17

В понедельник возобновились слушания по существу

Председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил на заседании в понедельник, что скончался один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины.

6 сентября возобновились слушания по существу. Они проходят под Амстердамом - в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол.

"Что касается свидетеля, известного как G9O81, нас уже информировали о том, что его ухудшающееся здоровье может вызвать трудности для его опроса, а сейчас нам сообщили, что этот свидетель скончался несколько недель назад", - приводит слова судьи РИА "Новости".

Стинхейс добавил, что суд получил отчеты по опросам трех свидетелей, а также оценку следственным судьей отчетов Королевской военной академии Бельгии.

Судебный процесс по делу по делу о крушении в Донецкой области Украины Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии" идет в Нидерландах с 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - трое россиян и украинец.

Авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.

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