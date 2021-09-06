Россия потребовала освобождения президента Гвинеи

Москва выступает против любых попыток неконституционной смены власти
Министерство иностранных дел России отреагировало на события в Гвинее, где ранее военные объявили о захвате власти и аресте президента Альфу Конде.
"В Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти. Требуем освобождения Конде, обеспечения его неприкосновенности. Считаем необходимым скорейшее возвращение ситуации в Гвинее в конституционное русло", - сказано в сообщении на сайте ведомства.
В МИД также призвали все политические силы Гвинеи воздерживаться от провокационных действий и двигаться к мирному урегулированию.
Как уточнили в ведомстве, среди находящихся в Гвинее россиян никто не пострадал.
"Рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Гвинейскую Республику вплоть до полной нормализации обстановки", - добавили в министерстве.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram