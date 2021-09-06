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Россия потребовала освобождения президента Гвинеи

14:11
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Москва выступает против любых попыток неконституционной смены власти

Министерство иностранных дел России отреагировало на события в Гвинее, где ранее военные объявили о захвате власти и аресте президента Альфу Конде.
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"В Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти. Требуем освобождения Конде, обеспечения его неприкосновенности. Считаем необходимым скорейшее возвращение ситуации в Гвинее в конституционное русло", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

В МИД также призвали все политические силы Гвинеи воздерживаться от провокационных действий и двигаться к мирному урегулированию.

Как уточнили в ведомстве, среди находящихся в Гвинее россиян никто не пострадал.

"Рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Гвинейскую Республику вплоть до полной нормализации обстановки", - добавили в министерстве.

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