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Путин примет участие в саммите БРИКС

14:26
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Будет обсуждаться в том числе ситуация в Афганистане

В понедельник пресс-служба Кремля сообщила о планах президента России Владимира Путина на XIII саммит БРИКС.
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"9 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в XIII саммите БРИКС, который пройдет в режиме видеоконференции под индийским председательством", - приводит сообщение ТАСС.

Ожидается, что по итогам саммита будет принята декларация.

Среди основных тем для обсуждения - ситуация в Афганистане и борьба с пандемией.

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