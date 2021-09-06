Путин примет участие в саммите БРИКС

Будет обсуждаться в том числе ситуация в Афганистане
В понедельник пресс-служба Кремля сообщила о планах президента России Владимира Путина на XIII саммит БРИКС.
"9 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в XIII саммите БРИКС, который пройдет в режиме видеоконференции под индийским председательством", - приводит сообщение ТАСС.
Ожидается, что по итогам саммита будет принята декларация.
Среди основных тем для обсуждения - ситуация в Афганистане и борьба с пандемией.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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