В России за год подорожала загородная недвижимость

Всё из-за сокращения объема предложения

Как следует из данных исследования ЦИАН, на которые ссылается ТАСС, за год средняя стоимость загородного дома в России выросла на 19%.

"Средняя стоимость дома в продаже в целом по России составляет в конце августа 7,08 млн рублей против 6,71 млн в начале лета (+5%) и 5,99 млн рублей год назад (+18%)", - отмечают эксперты.

Среди причин роста цен называются сокращение объема предложения и изменения его структуры.

Наиболее высокий рост цен наблюдается в Краснодарском крае (на 54%) и Москве (41%).

Аналитики добавили, что большая часть просмотров под покупку приходится на дома и дачи (77%), еще 20% - на земельные участки.

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