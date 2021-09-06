ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за год подорожала загородная недвижимость

14:31
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Всё из-за сокращения объема предложения

Как следует из данных исследования ЦИАН, на которые ссылается ТАСС, за год средняя стоимость загородного дома в России выросла на 19%.
ЦБ отметил признаки перегрева на российском рынке недвижимости

"Средняя стоимость дома в продаже в целом по России составляет в конце августа 7,08 млн рублей против 6,71 млн в начале лета (+5%) и 5,99 млн рублей год назад (+18%)", - отмечают эксперты.

Среди причин роста цен называются сокращение объема предложения и изменения его структуры.

Наиболее высокий рост цен наблюдается в Краснодарском крае (на 54%) и Москве (41%).

Аналитики добавили, что большая часть просмотров под покупку приходится на дома и дачи (77%), еще 20% - на земельные участки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дачные участки
Дачные участки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.