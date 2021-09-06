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Голикова рассказала о восстановлении рынка труда

14:41
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Поручение президента было исполнено

В ходе выступления на Всероссийской неделе охраны труда вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в ряде регионов страны рынок труда пока не вернулся к допандемическим показателям.
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"В ряде регионов допандемические показатели напряженности на рынке труда не достигнуты, но мы работаем, реализуем региональные программы на рынке труда и будем эту работу продолжать", - сказала заместитель председателя правительства (цитата по ТАСС).

Она при этом подчеркнула, что в июле власти исполнили поручение президента и добились возвращения к средним допандемическим показателям уровня безработицы в России.

Возможным это стало, уточнила Голикова, в том числе благодаря усилиям работодателей и профсоюзов.

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