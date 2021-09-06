ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Голикова: почти треть россиян умирают в трудоспособном возрасте

15:23
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Среди умерших в трудоспособном возрасте россиян 80% — мужчины

Почти третью часть от общего количества умерших россиян составляют граждане трудоспособного возраста. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
Власти назвали причины роста смертности в столице

В ходе выступления на Всероссийской неделе охране труда Голикова отметила, что высокая смертность граждан трудоспособного возраста является главной причиной низкой продолжительности жизни в стране.

Вице-премьер уточнила, что среди умерших в трудоспособном возрасте россиян 80% — мужчины. При этом на сердечно-сосудистые заболевания в общей структуре смертности приходится 55%.

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, что внедрение корпоративных программ, направленных на поддержание здоровья работников, в том числе способствует профилактике неинфекционных заболеваний. Основу таких программ составляет повышение физической активности, и борьба с потреблением табака, и борьба с потреблением алкоголя, повышение рациональности питания, профилактика стресса.

Замглавы Минздрава подчеркнул, что реализация таких программ выгодна работодателям и в экономическом плане, и в отношении корпоративной культуры, сообщает ТАСС.

В августе Татьяна Голикова сообщала, что в России снизилась младенческая смертность: за период с 2013 по 2020 год показатель сократился на 43,6%, даже несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Похороны умерших из-за коронавируса
Похороны умерших из-за коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.