Голикова: почти треть россиян умирают в трудоспособном возрасте

Среди умерших в трудоспособном возрасте россиян 80% — мужчины

Почти третью часть от общего количества умерших россиян составляют граждане трудоспособного возраста. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

В ходе выступления на Всероссийской неделе охране труда Голикова отметила, что высокая смертность граждан трудоспособного возраста является главной причиной низкой продолжительности жизни в стране.

Вице-премьер уточнила, что среди умерших в трудоспособном возрасте россиян 80% — мужчины. При этом на сердечно-сосудистые заболевания в общей структуре смертности приходится 55%.

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, что внедрение корпоративных программ, направленных на поддержание здоровья работников, в том числе способствует профилактике неинфекционных заболеваний. Основу таких программ составляет повышение физической активности, и борьба с потреблением табака, и борьба с потреблением алкоголя, повышение рациональности питания, профилактика стресса.

Замглавы Минздрава подчеркнул, что реализация таких программ выгодна работодателям и в экономическом плане, и в отношении корпоративной культуры, сообщает ТАСС.

В августе Татьяна Голикова сообщала, что в России снизилась младенческая смертность: за период с 2013 по 2020 год показатель сократился на 43,6%, даже несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram