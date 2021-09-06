Названы самые травмоопасные профессии

Данные привел замглавы Минтруда
Первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко рассказал в беседе с журналистами о самых травмоопасных профессиях.
"Самые такие травмоопасные, которые дают наибольшие цифры травматизма - это строительство и транспорт. Ну и естественно, это добыча полезных ископаемых", - приводит слова замглавы Минтруда РИА "Новости".
Он уточнил, что наименее опасной сферой остается офисная работа.
Вместе с тем Вовченко заметил, что в стране наблюдается устойчивый тренд на снижение травматизма.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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