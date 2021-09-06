ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы самые травмоопасные профессии

15:02
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Данные привел замглавы Минтруда

Первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко рассказал в беседе с журналистами о самых травмоопасных профессиях.
Минтруд исключил ряд профессий из списка запрещенных для женщин

"Самые такие травмоопасные, которые дают наибольшие цифры травматизма - это строительство и транспорт. Ну и естественно, это добыча полезных ископаемых", - приводит слова замглавы Минтруда РИА "Новости".

Он уточнил, что наименее опасной сферой остается офисная работа.

Вместе с тем Вовченко заметил, что в стране наблюдается устойчивый тренд на снижение травматизма.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Строители
Строители
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.