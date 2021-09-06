Лавров сообщил о запуске "Северного потока - 2" через несколько дней

Строительство вот-вот будет закончено

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в понедельник о сроках запуска газопровода "Северный поток - 2".

"Он достроен будет через несколько дней, работать начнет", - приводит слова главы МИД "Интерфакс".

На прошлой неделе председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил о первых поставках по "Северному потоку - 2" в отопительном сезоне 2021 года.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря.

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