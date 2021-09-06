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Федор Емельяненко решил получить диплом по садоводству

15:57
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Спортсмен подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета

Многократный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказали в приемной комиссии вуза.
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Спортсмен изъявил желание учиться на факультете агрономии, агрохимии и экологии, в магистратуре "Садоводство". При этом Емельяненко выбрал заочное отделение.

Как уточнили в приемной комиссии, бойцу предстоит сдать несколько экзаменов, которые начнутся с 13 сентября. По результатам экзаменов будет принято решение о зачислении, сообщает РИА Новости.

В октябре 2019 года Федор Емельяненко объявил о решении завершить спортивную карьеру. Спортсмен пояснил, что "осознает свой возраст", и решил устроить прощальное турне. За всю карьеру Емельяненко провел 46 боев, одержав 39 побед (в том числе — 15 нокаутом).

При этом боец успел получить две профессии. В 1994 году он с красным дипломом закончил ПТУ по специальности "электрик", в 2009 получил диплом факультета физической культуры и спорта Белгородского госуниверситета и поступил в аспирантуру.

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