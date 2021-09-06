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Годовалая девочка пострадала в ДТП в Воронежской области

15:16
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Всего травмы получили семь человек

На 25-м километре автодороги "Воронеж - Нововоронеж" (Новоусманский район) столкнулись две иномарки - Great Wall и Hyundai Solaris, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
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Пострадали семь человек - в том числе 32-летний водитель Great Wall, его жена 28 лет, пятилетний сын и годовалая дочь.

Также травмы получили 52-летний водитель Hyundai, мужчина 57 лет и женщина 53 лет.

Уточняется, что все пострадавшие - жители Воронежской области.

"Дети перевозились с использованием детских удерживающих устройств", - добавили в полиции.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Данных о состоянии пострадавших в настоящий момент нет.

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