Лавров: Россия не будет упрашивать США возобновить работу генконсульства

Диалог между Москвой и Вашингтоном топчется на месте

Как напомнил в беседе с журналистами в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва никогда не просила у Вашингтона закрыть генеральное консульство - это была исключительно американская инициатива.

"Решать им, мы не будем их упрашивать возобновить работу генерального консульства здесь. Мы им не запрещали функционирование этого дипломатического учреждения", - подчеркнул глава МИД (цитата по ТАСС).

При этом министр заметил, что сейчас диалог России и США по вопросам дипломатического персонала продолжается, но без продвижения.

"Топчется на месте, по большому счету", - сказал Лавров.

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