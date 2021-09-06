Лавров: Россия не будет упрашивать США возобновить работу генконсульства

Диалог между Москвой и Вашингтоном топчется на месте
Как напомнил в беседе с журналистами в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва никогда не просила у Вашингтона закрыть генеральное консульство - это была исключительно американская инициатива.
"Решать им, мы не будем их упрашивать возобновить работу генерального консульства здесь. Мы им не запрещали функционирование этого дипломатического учреждения", - подчеркнул глава МИД (цитата по ТАСС).
При этом министр заметил, что сейчас диалог России и США по вопросам дипломатического персонала продолжается, но без продвижения.
"Топчется на месте, по большому счету", - сказал Лавров.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram