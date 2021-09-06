Почти 30 тысяч россиян досрочно проголосовали на думских выборах

Досрочное голосование проводится в отдаленных и труднодоступных местностях

В ходе досрочного волеизъявления на выборах в Государственную Думу России проголосовали уже 29 628 избирателей. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Глава ЦИК уточнила, что приводит данные с избирательных участков в 21 субъекте, где проводится досрочное голосование. Среди отдавших свои голоса 24 754 человека сделали это на участках в отдаленных и труднодоступных местностях, 4874 избирателя — на судах, которые будут находиться в дни голосования в плавании, а также 2437 человек — на участках за пределами России, в шести странах.

Памфилова также рассказала, что Центризбирком предпримет меры по предотвращению двойного голосования. После сентябрьских выборов комиссия представит рекомендации для законодательной власти по борьбе с технологией использования кандидатов-двойников.

По мнению Памфиловой, подобные действия — "издевательство над избирателями" и "низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков". При этом действующее законодательство содержит очень мало мер по противодействию такому явлению, указала глава ЦИК в интервью радиостанции "Коммерсантъ FM".

В Москве тем временем продолжается регистрация желающих проголосовать дистанционно. На участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино по состоянию на утро понедельника, 6 сентября, зарегистрировались 1,5 млн жителей столицы.

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