Голикова рассказала, к чему приведет отмена МРОТ

При нынешнем законодательстве это породит хаос

Отмена минимального размера оплаты труда (МРОТ) может привести к негативным последствиям. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена - это хаос, и нужно очень четко отвечать на вопросы, для чего нужен МРОТ, какой он", - приводит ее слова ТАСС.

В ходе выступления на Всероссийской неделе охране труда Голикова также рассказала, что почти треть россиян умирают в трудоспособном возрасте. При этом на сердечно-сосудистые заболевания в общей структуре смертности приходится более 50%.

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