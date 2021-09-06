Названы сроки запуска продления QR-кодов для ревакцинированных в Москве

Действителен QR-код после ревакцинации будет в течение года

Через неделю будет запущен сервис по продлению московских QR-кодов в случае ревакцинации, сообщили в понедельник в оперштабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

"Срок QR-кода после ревакцинации будет составлять один год. Код будет генерироваться в тот же день, по факту прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной", - сказано в сообщении.

Как уточнили в штабе, изначально коды действительны в течение года после первичной вакцинации. На сегодня нет ни одного с истекшим сроком.

"Информационные системы Москвы изначально предусматривают возможность продления QR-кодов", - также говорится в посте.

После создания QR-код сразу же приходит в СМС, становится доступен в электронной медицинской карте. Используется он при посещении мероприятий и учреждений.

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