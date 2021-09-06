Лавров рассказал о предпочтениях в современной литературе

Глава МИД при этом часто возвращается к классике

В ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что читает из современной литературы.

"Для себя редко, что удается почитать, но стараюсь следить за современными писателями: Пелевин, Сорокин, Глуховский", - сказал глава МИД (цитата по ТАСС).

Творчество этих писателей Лавров охарактеризовал как "упадническое настроение, черное такое искусство".

По словам министра, русской литературе всегда был присущ критический анализ происходящее в стране, но, к примеру, Чехов делал это "понятнее и интереснее". Глава МИД добавил, что иногда возвращается к классикам, "полистав современников".

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