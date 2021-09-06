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Лавров рассказал о предпочтениях в современной литературе

16:08
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Глава МИД при этом часто возвращается к классике

В ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что читает из современной литературы.
Названы самые популярные писатели среди россиян

"Для себя редко, что удается почитать, но стараюсь следить за современными писателями: Пелевин, Сорокин, Глуховский", - сказал глава МИД (цитата по ТАСС).

Творчество этих писателей Лавров охарактеризовал как "упадническое настроение, черное такое искусство".

По словам министра, русской литературе всегда был присущ критический анализ происходящее в стране, но, к примеру, Чехов делал это "понятнее и интереснее". Глава МИД добавил, что иногда возвращается к классикам, "полистав современников".

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