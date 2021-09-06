Уложена последняя труба "Северного потока - 2"

Газопровод будет запущен до конца года

Компания-оператор проекта "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что специалисты на барже "Фортуна" сварили последнюю трубу второй нитки газопровода.

"Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста", - уточнили в компании (цитата по РИА "Новости").

Далее проведут пусконаладочные работы по второй нитке. Ввод в эксплуатацию ожидается до конца года.

Как подчеркнули в Nord Stream 2 AG, "Северный поток - 2" обеспечит надежные и безопасные поставки, поможет удовлетворить долгосрочные потребности европейского энергетического рынка в природном газе.

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