Бывший игрок сборной Франции по футболу умер после 39 лет комы

В марте 1982 года врачи допустили роковую ошибку

Проведший 39 лет в коме бывший футболист сборной Франции Жан-Пьер Адамс скончался в возрасте 73 лет, передает BBC.

Спортсмена госпитализировали в марте 1982 года. Это было необходимо для проведения плановой операции на колене в больнице Лиона. Врачи допустили ошибку с объемами препарата при анестезии. Адамс так и не пришел в себя. У него случился сердечный приступ, произошло повреждение головного мозга.

В середине 1990-х годов были наказаны анестезиолог и практикант, их признали виновными во врачебной ошибке. Они должны были контролировать состояния Адамса.

Игрок провел более 140 матчей за "Ниццу", также выступал за ПСЖ. В составе национальной страны на его счету 22 игры.

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