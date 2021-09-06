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Голикова представила обновленные данные по числу вакцинированных россиян

17:16
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Коллективного иммунитета можно будет достичь уже осенью

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала в понедельник, сколько жителей страны уже сделали прививку от коронавируса.
Путин рассказал о своих показателях после вакцинации

"46 млн получили прививку [от коронавируса] первым компонентом и почти 39 млн двумя компонентами", - отметила заместитель председателя правительства (цитата по ТАСС).

Прежде Голикова заявила, что России удастся достичь необходимого уровня коллективного иммунитета к COVID-19 уже осенью 2021 года.

Ранее стало известно, что в обновленную 12-ю версию рекомендаций по лечению ковида могут добавить данные по альтернативным схемам терапии. Обновления будут касаться преимущественно препаратов, уже применяющихся при лечении.

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