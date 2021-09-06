ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер актер Жан-Поль Бельмондо

17:26
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Ему было 88 лет

Умер актер Жан-Поль Бельмондо, сообщает AFP. Информацию передал его адвокат.

Актеру было 88 лет. Подробности его смерти не приводятся.

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен (департамент Сены, Франция). Кинодебют состоялся в 1957 году в фильме "Мольер", всемирную известность артисту принесла роль Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании".  Еще одна ключевая роль - Жосс Бомон из фильма "Профессионал".

В 2001 году Бельмондо перенес инсульт, в феврале 2015-го объявил о завершении своей карьеры в кино. До этого был удостоен Почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и премии "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.