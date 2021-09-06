Ему было 88 лет

Умер актер Жан-Поль Бельмондо, сообщает AFP. Информацию передал его адвокат.

Актеру было 88 лет. Подробности его смерти не приводятся.

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен (департамент Сены, Франция). Кинодебют состоялся в 1957 году в фильме "Мольер", всемирную известность артисту принесла роль Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании". Еще одна ключевая роль - Жосс Бомон из фильма "Профессионал".

В 2001 году Бельмондо перенес инсульт, в феврале 2015-го объявил о завершении своей карьеры в кино. До этого был удостоен Почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и премии "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф.

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