Жителя Крыма осудили за убийство котенка

Мужчина кинул питомца об стену
Джанкойский районный суд вынес приговор по делу жителя Крыма, который убил котенка в присутствии малолетнего ребенка, передает РИА "Новости".
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя (Джанкойского) района к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства", - сказано в сообщении.
Как установило следствие, находясь в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый на почве конфликта с сожительницей кинул котенка об стену.
Мужчину признали виновным в жестоком обращении с животным из хулиганских побуждений.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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