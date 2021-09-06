Жителя Крыма осудили за убийство котенка

Мужчина кинул питомца об стену

Джанкойский районный суд вынес приговор по делу жителя Крыма, который убил котенка в присутствии малолетнего ребенка, передает РИА "Новости".

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя (Джанкойского) района к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства", - сказано в сообщении.

Как установило следствие, находясь в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый на почве конфликта с сожительницей кинул котенка об стену.

Мужчину признали виновным в жестоком обращении с животным из хулиганских побуждений.

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