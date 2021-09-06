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Пакистан купит у России 10 млн доз "Спутника V"

18:23
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Стороны уточняют технические детали

Посол Пакистана в Москве Шавкат Али Хан сообщил, что его страна намерена закупить у России большую партию вакцины от коронавируса "Спутник V".
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"Цифра, о которой я слышал - как минимум 10 млн доз вакцины мы планируем закупить у России", - цитирует дипломата ТАСС.

Али Хан уточнил, что Пакистан уже получил вакцину от Китая, затем - препараты Pfizer и Moderna по программе COVAX. К настоящему моменту в Пакистан поступило уже 1 миллион доз "Спутника V".

Как уточнил посол, Пакистан хочет производить "Спутник V" и обсуждает эту возможность с Россией. В настоящее время стороны уточняют технические детали.

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