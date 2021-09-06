Любимец режиссеров и зрителей: как Бельмондо стал легендой кино

Он был одним из самых коммерчески успешных актеров Франции

В своём доме в Париже на 89-м году жизни скончался знаменитый Жан-Поль Бельмондо. Ещё в средней школе он задумался об актёрской профессии. А всемирно известным Бельмондо стал в 26 лет после премьеры фильма "На последнем дыхании" Жан-Люка Годара. Потом был легендарный "Профессионал" и ещё множество больших ролей в кино и театре. 20 лет назад актёр перенёс инсульт, после которого ещё только один раз вернулся на съёмочную площадку

Седой, как лунь, но счастливый, словно мальчишка. Жан-Поль Бельмондо до последних дней обладал удивительной способностью – притягивать к себе людей. Причем, буквально – к нему все пытались прикоснуться. И звёзды. И простые люди. Завидев любимого актёра, тут же устраивали овации, не давая сдвинуться с места.

Он всё это понимал и принимал - со слезами на глазах. Со сцены говорил уже с трудом. И не о себе – о маме.

"Все эти фильмы, которые вы видели, все это благодаря моей матери. В молодости мне говорили, что я слишком некрасив, чтобы играть в театре. И когда тебе говорят такое один раз - ничего, два - тоже ничего. Но три - это уже перебор. И тогда моя мать сказала мне: "Ты просто должен быть упорным и смелым, как твой отец!". И всю свою жизнь я был таким. Поэтому и стою на этой сцене", - рассказывал Жан-Поль Бельмондо.

Возможно, именно в эти минуты сын скульптора, долгое время мечтавший стать спортсменом, вспоминал свою первую звёздную роль в кино. У самого Годара.

Бельмондо был любимцем не только режиссеров и зрителей. А еще и тех, кто озвучивал его героев на других языках. В нашей стране голосом Бельмондо был Александр Клюквин.

"Когда я с ним работал, я понимал, что я прикасаюсь к легенде, к эпохе. Я понимал, что Бельмондо – один из символов кино, один из символов Франции", - рассказал он.

Ко всему прочему, Бельмондо был и одним из самых коммерчески успешных актёров Франции – владельцем собственной кинокомпании. С успехом играл на сцене, завоевывая всё большую армию поклонников.

Разумеется, он знал себе цену. Но даже к своей славе относился с иронией.

Ольга Стрельцова, Екатерина Выскребенцева, Иван Колесников, "ТВ Центр".

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