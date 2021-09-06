Захарова ответила на заявление посольства США в Киеве

Официальный представитель МИД России напомнила про минские соглашения
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обратилась к Вашингтону с просьбой проинформировать своих дипломатов, что наша страна не является стороной украинского конфликта.
Этот комментарий стал ответом на заявление посольства США в Киеве, в котором Москву призывают выполнить свои обязательства по минским соглашениям, сообщает "ТВ Центр".
Мария Захарова напомнила, что под договорённостями подписались представители Киева и республик Донбасса, а Россия, Германия, Франция лишь способствуют их реализации.
При этом украинское руководство не только всеми путями затягивало выполнение комплекса мер, но в последнее время на международных площадках открыто говорит о неактуальности соглашений и самого минского формата.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram