Захарова ответила на заявление посольства США в Киеве

Официальный представитель МИД России напомнила про минские соглашения

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обратилась к Вашингтону с просьбой проинформировать своих дипломатов, что наша страна не является стороной украинского конфликта.

Этот комментарий стал ответом на заявление посольства США в Киеве, в котором Москву призывают выполнить свои обязательства по минским соглашениям, сообщает "ТВ Центр".

Мария Захарова напомнила, что под договорённостями подписались представители Киева и республик Донбасса, а Россия, Германия, Франция лишь способствуют их реализации.

При этом украинское руководство не только всеми путями затягивало выполнение комплекса мер, но в последнее время на международных площадках открыто говорит о неактуальности соглашений и самого минского формата.

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