Украина призывает США усилить давление на Россию

Киев все еще рассчитывает "вернуть" Крым

Как следует из опубликованного на сайте Министерства иностранных дел Украины сообщения, глава ведомства Дмитрий Кулеба призвал членов Конгресса США способствовать усилению давления на Кремль.

Уточняется, что на Украине с рабочим визитом находится делегация Конгресса во главе с сенатором Линдси Грэмом.

"Дмитрий Кулеба рассказал делегации конгресса США о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и очередной волне незаконных обысков и задержаний на полуострове. Он призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль", - сказано в сообщении.

Грэм заверил Кулебу в готовности Конгресса США и в дальнейшем поддерживать Украину.

В 2014 году в Крыму и Севастополе состоялся референдум, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией. В Москве не раз подчеркивали, что голосование проходило в полном соответствии с международным правом, так что вопрос принадлежности территории навсегда закрыт.

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