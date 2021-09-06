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Синоптики сообщили о потеплении в Москве к концу недели

19:14
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Воздух начнет прогреваться уже со вторника

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в четверг в Москве ожидается ощутимое повышение температуры - будет солнечная и комфортная погода.
Москвичам рассказали о погоде в начале сентября

"Начиная со вторника, произойдет постепенное изменение циркуляции, и уже завтра температура воздуха составит +12-14, в четверг и до конца недели будет +15-20 градусов", - приводит слова синоптика "Интерфакс".

Вильфанд уточнил, что в минувшие выходные температура воздуха в Москве была на 5 градусов ниже нормы. Такой прохладной погоды в столичном регионе не было с начала века.

"Температура в выходные дни соответствовала началу октября, а не конца сентября", - заметил метеоролог.

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