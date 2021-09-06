Каждый второй ребенок в России сталкивался с буллингом

Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что более половины детей страны сталкивались с буллингом - это 55%.

"Только 39% детей не рассказывают об этом никому. То есть основная беда этой проблемы, травли - это ее латентность, когда взрослым не хватает времени, может быть, профессионализма и желания увидеть, что ребенок страдает по какой-либо причине", - отметила омбудсмен (цитата по ТАСС).

Она уточнила, что в регионах прошли проверки по этой теме. Местами выявили недостатки в работе службы медиации.

Как добавила Кузнецова, помочь в решении проблемы может в том числе закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram