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В Крыму арестовали подозреваемых по делу о диверсии на газопроводе

19:58
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Всего арестованы три человека

Представитель Киевского районного суда Симферополя сообщила об аресте двух подозреваемых в совершении диверсии на газопроводе в Крыму и подозреваемого в пособничестве преступлению.
Назван организатор водной блокады Крыма

"Суд постановил избрать для [подозреваемых в диверсии] и [третьего фигуранта] меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября 2021 года", - приводит заявление представителя суда ТАСС.

Судья уточнил, что один из арестованных - заместитель председателя запрещенного в России "Меджлиса" Нариман Джелялов.

23 августа стало известно, что правоохранители возбудили уголовное дело. Неизвестные умышленно нанесли повреждение газопроводу в селе Перевальное под Симферополем.

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