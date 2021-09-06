В Крыму арестовали подозреваемых по делу о диверсии на газопроводе

Всего арестованы три человека
Представитель Киевского районного суда Симферополя сообщила об аресте двух подозреваемых в совершении диверсии на газопроводе в Крыму и подозреваемого в пособничестве преступлению.
"Суд постановил избрать для [подозреваемых в диверсии] и [третьего фигуранта] меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября 2021 года", - приводит заявление представителя суда ТАСС.
Судья уточнил, что один из арестованных - заместитель председателя запрещенного в России "Меджлиса" Нариман Джелялов.
23 августа стало известно, что правоохранители возбудили уголовное дело. Неизвестные умышленно нанесли повреждение газопроводу в селе Перевальное под Симферополем.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram