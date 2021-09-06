ДНР и ЛНР хотят создать единое экономическое пространство

Об этом договорились главы республик

Руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник провели встречу, по итогам которой была принята декларация, сообщает Донецкое агентство новостей.

"Донецкая народная республика и Луганская народная республика <...> провозглашают установление между ними отношений стратегического партнерства в экономической, таможенной и налоговой областях", - сказано в тексте.

Стороны выразили планы по укреплению экономического взаимодействия по ключевым двусторонним вопросам. Это касается в первую очередь единого экономического пространства.

Кроме того, стало известно, что Пушилин и Пасечник приняли решение подписать договор о едином таможенном пространстве.

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