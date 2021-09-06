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WhatsАpp перестанет работать на старых версиях iOS и Android

20:45
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Это случится уже в ноябре

Администрация мессенджера WhatsApp представила новые требования к операционным системам смартфонов.
Мошенники атакуют пользователей WhatsApp

С 1 ноября 2021 года приложение окажется недоступно на устройствах с системами Android 4.0.4 и iOS 9 (а также более ранних).

Пользователям WhatsApp предлагает либо привести свой смартфон в соответствие с требованиями, либо сохранить переписку.

В прошлый раз WhatsApp обновлял политику в начале 2021 года. Так, с 1 января приложение перестало работать на первых моделях iPhone. Их невозможно обновить до iOS 9. Работа была прекращена и на устройствах с ОС Android 4.0.3.

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