Трехкратный чемпион мира Пеле рассказал о перенесенной операции

Ранее "короля футбола" госпитализировали в Сан-Паулу

Бразилец Пеле, трехкратный чемпион мира по футболу, сообщил в Facebook, что перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

"Опухоль была обнаружена во время обследования, о котором я говорил на прошлой неделе", - уточнил экс-игрок.

По его словам, в будущее он смотрит с оптимизмом.

Ранее 80-летнего Пеле госпитализировали в частную клинику в Сан-Паулу.

Пеле - единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Международная федерация этого вида спорта признала его лучшим футболистом XX века.

Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.

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