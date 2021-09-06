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Трехкратный чемпион мира Пеле рассказал о перенесенной операции

21:09
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Ранее "короля футбола" госпитализировали в Сан-Паулу

Бразилец Пеле, трехкратный чемпион мира по футболу, сообщил в Facebook, что перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.
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"Опухоль была обнаружена во время обследования, о котором я говорил на прошлой неделе", - уточнил экс-игрок.

По его словам, в будущее он смотрит с оптимизмом.

Ранее 80-летнего Пеле госпитализировали в частную клинику в Сан-Паулу.

Пеле - единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Международная федерация этого вида спорта признала его лучшим футболистом XX века.

Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.

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