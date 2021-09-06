Страны G20 приняли обязательства о доступности вакцин

В Италии состоялась встреча глав минздравов "Большой двадцатки"

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что участники встречи глав минздравов стран "Большой двадцатки" единодушно приняли "Римский пакт" - он обязывает государства расширить кампании по вакцинациии от коронавируса для развивающихся стран.

"Более богатые страны, государства "двадцатки", должны взять на себя задачу помочь более уязвимым странам. Это должно быть сделано как можно скорее, здесь и сейчас", - приводит слова министра РИА "Новости".

Он добавил, что страны G20 должны взять бюджетные обязательства.

"Мы хотим поставлять вакцины по всему миру и будем делать необходимые инвестиции", - объяснил Сперанца.

По его словам, сегодня производство вакцин ограничено несколькими регионами, эту ситуацию необходимо менять.

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