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Страны G20 приняли обязательства о доступности вакцин

21:31
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

В Италии состоялась встреча глав минздравов "Большой двадцатки"

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что участники встречи глав минздравов стран "Большой двадцатки" единодушно приняли "Римский пакт" - он обязывает государства расширить кампании по вакцинациии от коронавируса для развивающихся стран.
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"Более богатые страны, государства "двадцатки", должны взять на себя задачу помочь более уязвимым странам. Это должно быть сделано как можно скорее, здесь и сейчас", - приводит слова министра РИА "Новости".

Он добавил, что страны G20 должны взять бюджетные обязательства.

"Мы хотим поставлять вакцины по всему миру и будем делать необходимые инвестиции", - объяснил Сперанца.

По его словам, сегодня производство вакцин ограничено несколькими регионами, эту ситуацию необходимо менять.

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