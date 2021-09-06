Захарова: в НАТО не могут понять, кто виноват в случившемся в Афганистане

Страны Запада запутались и не знают, как реагировать

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире канала "Россия-1", что на Западе не могут разобраться, кто виноват в ситуации в Афганистане.

По словам спикера внешнеполитического ведомства, "Госдепартамент США кивает на Пентагон, Пентагон отправляет всех в Госдепартамент".

"Генсек НАТО обвинил, как вы думаете, кого? Афганский народ и непосредственного президента Афганистана. Как будто не НАТО с США за ним стояли", - заметила дипломат.

Она уточнила, что Великобритания винит в случившемся тех, кто заключил соглашения с запрещенным в России движением "Талибан", а в Канаде талибов называют "братьями".

"Если НАТО это одна семья, то брат Канады всем членам НАТО брат", - заключила Захарова.

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