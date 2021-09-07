ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД Украины счел военную помощь США сигналом России

08:53
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Москву "беспокоит все, что делает Украину сильнее", считает глава ведомства

Решение США о дополнительной военной помощи Украине является сигналом для России. Такое мнение выразил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Провальный визит Зеленского в США: ждать ли Киеву помощи от Байдена

Комментируя договоренности президентов США и Украины о дополнительном выделении помощи Киеву на военные нужды, Кулеба счел примечательным, что это было приурочено именно к поездке украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон. Представитель официального Киева заявил, что "в кулуарах визита американские партнеры об этом и говорили: что самый лучший сигнал России — это рост поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов Америки".

Глава МИД Украины также выразил убежденность в том, что Москву якобы "беспокоит все, что делает Украину сильнее", прежде всего это относится к выходу американско-украинских отношений на новый уровень.

По получении таких сигналов от российских политиков "звучат такие заявления, угрозы и шантаж", заявил Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.

В ходе рабочего визита делегации американского Конгресса на Украину Кулеба призвал Вашингтон способствовать усилению давления на Кремль, в ответ глава делегации Линдси Грэм заверил министра в готовности Конгресса и в дальнейшем поддерживать Украину.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
МИД Украины
МИД Украины
Владимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.