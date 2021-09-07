МИД Украины счел военную помощь США сигналом России

Москву "беспокоит все, что делает Украину сильнее", считает глава ведомства

Решение США о дополнительной военной помощи Украине является сигналом для России. Такое мнение выразил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Комментируя договоренности президентов США и Украины о дополнительном выделении помощи Киеву на военные нужды, Кулеба счел примечательным, что это было приурочено именно к поездке украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон. Представитель официального Киева заявил, что "в кулуарах визита американские партнеры об этом и говорили: что самый лучший сигнал России — это рост поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов Америки".

Глава МИД Украины также выразил убежденность в том, что Москву якобы "беспокоит все, что делает Украину сильнее", прежде всего это относится к выходу американско-украинских отношений на новый уровень.

По получении таких сигналов от российских политиков "звучат такие заявления, угрозы и шантаж", заявил Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.

В ходе рабочего визита делегации американского Конгресса на Украину Кулеба призвал Вашингтон способствовать усилению давления на Кремль, в ответ глава делегации Линдси Грэм заверил министра в готовности Конгресса и в дальнейшем поддерживать Украину.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram