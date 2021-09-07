Анатолий Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства

Он не признает свою вину и намерен обжаловать приговор

Суд Свердловского района Красноярска приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам лишения свободы по делу об организации убийств. Об этом во вторник, 7 сентября, рассказали в пресс-службе суда. Отбывать наказание Быкову предстоит в колонии общего режима.

В прокуратуре заявили, что удовлетворены приговором и не намерены его обжаловать, хотя в ходе судебного заседания обвинение просило назначить Быкову наказание в виде 14 лет и 11 месяцев лишения свободы.

Адвокат Быкова, напротив, заявил о несогласии с решением суда и намерении воспользоваться десятидневным сроком для обжалования, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, в 1994 году между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы Александром Наумовым произошел конфликт, в связи с этим бизнесмен решил убить Наумова и его близкого друга Кирилла Войтенко. В июле 1994 года обоих застрелили.

В отношении Анатолия Быкова также расследуют уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

Быков не признает вину во вменяемых ему преступлениях.

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