"Американская рука смерти на горле Украины": Зеленский намерен обмануть США

Такое мнение высказал политолог Сергей Марков

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратилась к Вашингтону с просьбой проинформировать своих дипломатов, что наша страна не является стороной украинского конфликта. Этот комментарий стал ответом на заявление посольства США в Киеве, в котором Москву призывают выполнить свои обязательства по Минским соглашениям. Мария Захарова напомнила, что под договорённостями подписались представители Киева и республик Донбасса, а Россия, Германия, Франция лишь способствуют их реализации. Украинское руководство последнее время открыто говорит о неактуальности самого Минского формата.

Об итогах визита Зеленского в США в эфире программы "События. 25-й час" порассуждал Сергей Марков.

"С чем поехал Зеленский [в Вашингтон]? Зеленский учится у политика, которого он считает самым главным и самым лучшим политиком современного мира – Владимира Путина. Путин все проводит в стиле спецопераций. Тоже самое попытался сделать Зеленский: он всем рассказал: бла-бла-бла, НАТО, "Северный поток-2", дайте нам денег. Но ничего этого не было на переговорах. У него были конкретные темы. Первое, Зеленский хотел получить одобрение американцев своей личной власти, личной диктатуры, которая называется СНБОУ (Совет национальной безопасности и обороны Украины) – механизм, который был создан и используется им для установления личной диктатуры, отбора собственности, запрета телеканалов. И он получил это одобрение.

С одной стороны, мы жестко против встречи Путина и Зеленского. Потому что неоднократно заявлено, что встреча эта невозможна, пока Зеленский не выполнит решения прежних встреч глав "четверки". Но. Мы живем в мире спецопераций, поэтому не исключено, что какая-то такая встреча случится, если нам нужно будет, если мы поймем, что сможем поддержать важный процесс: Зеленский постепенно возвращает суверенитет Украине. После катастрофы в Афганистане американцы, возможно, захотят частично снять с себя ответственность. Зеленский тоже хочет получить больше власти. Граждане Украины тоже хотят получить больше власти. И мы хотим, чтобы Украина была не оккупирована американцами, а стала более самостоятельной. Ведь для чего граждане Украины избрали Зеленского? Не для того, чтобы он стал революционером и поднял бунт против американской оккупации. Они в это не верят. Они верят, что он хитрый представитель вечного народа, который обманет американцев и снимет эту костлявую руку американских спецслужб, руку смерти на горле Украины. Вот такой обман, возможно, Зеленский и готовит", - рассуждает Марков.

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