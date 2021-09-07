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Сальвадор узаконил биткоин: криптовалюта стала официальным платежным средством

08:37
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Власти уверены, что это даст мощный толчок развитию экономики

Обновление экономики - по-сальвадорски. Центральноамериканская республика - первой в мире объявила биткоин официальным платёжным средство наравне с долларом США.

Соответствующий закон вступил в силу сегодня. Чтобы оплачивать товары или услуги цифровыми деньгами, понадобится специальный электронный кошелёк. А в ближайшее время по всей стране разместят сотни банкоматов и отделения обслуживания.

Власти Сальвадора уверены: использование биткоина даст мощный толчок развитию экономики, поможет привлечь иностранные инвестиции и избавит жителей от комиссий за денежные переводы из-за рубежа. В качестве поощрения за использование криптовалюты каждому сальвадорцу выплатят по 30 долларов.

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