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Кудрин призвал сокращать госсектор экономики

09:44
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Из-за активной роли государства экономика начинает "пробуксовывать"

Создание и развитие конкурентной среды в российской экономике является серьезным вызовом, для ответа на него необходим тренд на разгосударствление. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Путин заявил, что экономика России в целом восстановилась

Эксперт напомнил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции российская экономика "просела" всего на 3,1 % ВВП, тогда как мировой показатель в 2020 году составил 4,3%. ВВП США сократился на 3,5 %, Германии — на 4,9 %, Франции — на 8,2 %. Относительно неплохой показатель России Кудрин объяснил существенно меньшей долей малого бизнеса и сектора услуг при высокой степени огосударствления экономики.

Однако рост прямого участия государства в экономике, преимущественные позиции госкомпаний на рынке и стремление к монополизации снижают эффективность рыночных механизмов, отметил глава Счетной палаты. Конкурентные механизмы замещаются административным ресурсом и лоббистскими возможностями, а экономика начинает "пробуксовывать".

Еще одним недостатком преобладания госсектора в экономике над частным Кудрин назвал непрозрачность, которая грозит ростом скрытых долгов, меньшую пластичность в управлении и зависимость от бюрократической машины. Кроме того, государство — менее эффективный собственник, считает экономист.

По мнению председателя Счетной палаты, изменить положение может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. Это позитивно скажется не только на результатах отдельных компаний, но и повысит эффективность экономики в целом.

Кудрин напомнил, что в 2020 году российское правительство поставило задачу по сохранению в собственности государства не более 160 пакетов акций компаний. Это позволит государству выйти из отраслей, живущих в условиях рынка, оставаясь лишь в необходимых областях: безопасность, социальная сфера.

Счетная палата "будет держать руку на пульсе" процессов реформирования и оптимизации структуры госкорпораций и институтов развития, рассказал Кудрин в интервью журналу "Компания".

В августе Кудрин заявил, что нынешняя модель экономики России пока не перешла к инвестиционной модели, а значит, изжила себя и не создает "каких-то прорывных качеств, новых товаров". Глава Счетной палаты призвал работать над изменением структуры экспорта и наращиванием внутренних инвестиций.

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