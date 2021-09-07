Кудрин призвал сокращать госсектор экономики

Из-за активной роли государства экономика начинает "пробуксовывать"

Создание и развитие конкурентной среды в российской экономике является серьезным вызовом, для ответа на него необходим тренд на разгосударствление. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Эксперт напомнил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции российская экономика "просела" всего на 3,1 % ВВП, тогда как мировой показатель в 2020 году составил 4,3%. ВВП США сократился на 3,5 %, Германии — на 4,9 %, Франции — на 8,2 %. Относительно неплохой показатель России Кудрин объяснил существенно меньшей долей малого бизнеса и сектора услуг при высокой степени огосударствления экономики.

Однако рост прямого участия государства в экономике, преимущественные позиции госкомпаний на рынке и стремление к монополизации снижают эффективность рыночных механизмов, отметил глава Счетной палаты. Конкурентные механизмы замещаются административным ресурсом и лоббистскими возможностями, а экономика начинает "пробуксовывать".

Еще одним недостатком преобладания госсектора в экономике над частным Кудрин назвал непрозрачность, которая грозит ростом скрытых долгов, меньшую пластичность в управлении и зависимость от бюрократической машины. Кроме того, государство — менее эффективный собственник, считает экономист.

По мнению председателя Счетной палаты, изменить положение может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. Это позитивно скажется не только на результатах отдельных компаний, но и повысит эффективность экономики в целом.

Кудрин напомнил, что в 2020 году российское правительство поставило задачу по сохранению в собственности государства не более 160 пакетов акций компаний. Это позволит государству выйти из отраслей, живущих в условиях рынка, оставаясь лишь в необходимых областях: безопасность, социальная сфера.

Счетная палата "будет держать руку на пульсе" процессов реформирования и оптимизации структуры госкорпораций и институтов развития, рассказал Кудрин в интервью журналу "Компания".

В августе Кудрин заявил, что нынешняя модель экономики России пока не перешла к инвестиционной модели, а значит, изжила себя и не создает "каких-то прорывных качеств, новых товаров". Глава Счетной палаты призвал работать над изменением структуры экспорта и наращиванием внутренних инвестиций.

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