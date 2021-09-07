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Названы самые невостребованные специальности в России

09:45
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Работодатели в целом недовольны уровнем подготовки молодых сотрудников

Работодателям в России меньше всего нужны представители спортивных и художественных профессий. Об этом свидетельствуют результаты исследования рекрутинговой компании HeadHunter.
Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября

Опрос, проведенный летом 2021 года, показал: меньше всего компании нуждаются в представителях спортивных (0%), художественных (3%), естественно-научных (5%), педагогических (6%), аграрных (7%), медицинских и фармацевтических (8%) специальностей.

Наиболее востребованы технические специалисты (56%), выпускники социально-экономических (31%) и строительных (20%) факультетов. Есть спрос на обладателей юридических (15%), транспортных (14%) и гуманитарных (13%) профессий.

Не связанные с набором персонала россияне, прошедшие опрос сервисов "Работа.ру" и "СберЗдоровье", назвали самыми перспективными профессии в сфере информационных технологий (42%), в медицине (29%), нанотехнологиях (15%), инженерии (13%), технологиях (12%).

При этом работодатели в целом недовольны уровнем подготовки молодых специалистов. 93% опрошенных оценили профессионализм выпускников 2021 года как средний либо ниже среднего. Однако наличие диплома вуза по профессии требуют 61% нанимателей, 41% обращает внимание на учебное заведение, которое закончил соискатель, пишут "Известия".

Между тем летом 2021 года спрос на курьеров в России вырос в 3,3 раза по сравнению с летом 2020-го. Количество таких вакансий превысило 25 тысяч. Самую высокую зарплату представителям этой профессии предлагают в Московской области — 67 тысяч рублей. В Москве курьер может претендовать на 64 тысячи рублей.

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