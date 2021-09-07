Умер сценограф Пугачевой Борис Краснов

Последние дни жизни он провел в московском хосписе

Художник-постановщик Борис Краснов скончался после продолжительной болезни. Ему было 60 лет.

О смерти Краснова сообщил адвокат Александр Добровинский, пишет РБК. По его словам, художник в последнее время находился в коме.

Краснов умер в московском хосписе, куда попал после перенесенного инсульта на фоне коронавируса.

Борис Краснов родился 22 января 1961 году в Киеве. На его счету около 170 постановок в ведущих театрах страны. Режиссировал "Рождественские встречи Аллы Пугачевой", шоу Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова и других российских и западных звезд.

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