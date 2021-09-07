Ракова: в Москве начали принимать доноров плазмы после ревакцинации "Спутником"

Повторная вакцинация вновь повышает титр вируснейтрализующих антител

В Москве начали применять плазму с антителами к коронавирусной инфекции, полученную от доноров после ревакцинации препаратами "Спутник V" и "Спутник лайт". Об этом во вторник, 7 сентября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Прежде плазму для пациентов с COVID-19 заготавливали только от доноров, которые сами перенесли коронавирус либо прошли вакцинацию препаратом "Спутник V". При этом стать донором иммунной плазмы можно в течение шести месяцев после прививки, поскольку именно в этом случае отмечается необходимый уровень вируснейтрализующих антител.

Проведенные в Москве исследования показали, что введение плазмы пациентам с COVID-19 от доноров, имеющих антитела, позволяет в полтора раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме. Плазма от вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма от переболевших.

В результате ревакцинации "Спутником лайт", которая рекомендована спустя полгода после первичной, уровень антител снова повышается. Благодаря этому плазма от таких доноров считается не менее эффективной, пояснила Ракова. Если человек был ревакцинирован препаратом "Спутник V", он может стать донором плазмы через 30 дней после введения второго компонента вакцины.

В Москве донорам плазмы с антителами к коронавирусу полагаются выплаты в размере 5 тысяч рублей и компенсация на питание (1235 рублей). При безвозмездной сдаче плазмы донацию могут засчитать в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".

Стать донорами могут граждане России (либо граждане других государств, законно проживающие в России не менее одного года) в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний, с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 25 августа, что за полтора года донорами плазмы стали 25,5 тысячи москвичей. Мощности горячей линии для желающих стать донорами плазмы в Москве увеличат в два раза. Операторы за полтора года обработали свыше 1,02 млн звонков.

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