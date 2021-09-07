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Сергунина рассказала о программе к 200-летию со дня рождения Достоевского

10:20
  • вторник
  • 07 сентября 2021

В Москве до конца 2021 года пройдет 179 мероприятий в честь памятной даты

В Москве до конца 2021 года пройдет 179 мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения писателя Федора Михайловича Достоевского. Об этом во вторник, 7 сентября, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
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Мероприятия в честь памятной даты проводятся в Москве с начала года, отметила Сергунина, однако основная часть программы запланирована на осень: лекции, паблик-токи, экскурсии, выставки, кинопоказы.

В частности, в сентябре жителей и гостей столицы приглашают на виртуальную выставку "Илья Глазунов и Федор Достоевский. К 200-летию со дня рождения Федора Достоевского", цикл лекций "Сокровенные страницы Достоевского", семинар "Как читать Достоевского?", краеведческий форум "Москва FEST", посвященный московскому периоду в жизни писателя.

В октябре в рамках проекта "ДостоФест" можно будет отправиться в путешествие с гидом по памятным местам Достоевского в столице, принять участие в викторинах и посетить кинолекторий.

В программе к 200-летию классика также книжная выставка "Ф.М. Достоевский и исследования его творчества" и виртуальная экскурсия "Москва Достоевского". А VII большой музыкально-литературный фестиваль "Рихтеровские встречи" в этом году будет посвящен юбилеям выдающихся писателей и композиторов, не только Достоевского, но и Булгакова, Листа и Танеева, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичей в сентябре также ждут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города, однако в этом году они пройдут скромно из-за продолжающейся пандемии коронавируса, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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